Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için uygulanan oranlar ayrıştırıldı.

Kredi kartlarında değişiklik yok

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı işlemlerinde geçerli olan %3,56 POS komisyon oranı korunacak.

Banka kartlarında oran düşürüldü

Banka kartları ile yapılan mal ve hizmet alımlarında ise azami komisyon oranı %1,04 olarak belirlendi. Ayrıca, POS komisyonu yerine blokeli çalışmayı seçen üye iş yerleri için geçerli olan 40 günlük azami bloke süresi banka kartlarında 15 güne indirildi.

Neden farklı?

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesi maliyetleri için alınıyor. Kredi kartlarında, kart sahibine sağlanan ek kredi imkânı nedeniyle fonlama maliyeti bulunurken, banka kartlarında böyle bir maliyet olmadığı için oranlar daha düşük tutuldu.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Düzenleme 1 Kasım 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.