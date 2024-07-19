1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olan ücretli poşet uygulaması devam ediyor. O günden beri poşet fiyatlarına zam gelmedi.BURSA (İGFA) - 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak geçerli olan kararla marketlerde poşetlerin ücretli olması uygulaması başlamış ve poşetler 25 kuruş karşılığında müşterilere verilmeye başlanmıştı. 2023 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücretin adet başına vergiler dahil 25 kuruş olduğu belirtilerek daha az veya daha fazla bir ücretin uygulanamayacağı hükmü karara eklenmişti.

Ücretli poşet uygulamasına yönelik tartışmalar 5 yıla yakın bir süredir devam ederken, enflasyon dolayısıyla fiyatı tavan yapan birçok ürünün yanında poşet fiyatlarının hala 25 kuruş olması sosyal medyada da gündem oldu.

Vatandaşlardan, “Enflasyona karşı dimdik durdu, “Enflasyon karşısında en dirençli ürün”, “Enflasyona direnen plastik”, “Poşet fiyatları enflasyona yenilmedi” gibi yorumlar geldi.

Öte yandan bazı vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını hala tartışırken, bazıları ise aldıkları poşetleri çöp poşeti olarak kullandıklarını ve çöp poşeti satın almaya göre çok daha ekonomik olduğunu kaydediyor.