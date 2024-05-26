HAKKARİ (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Hakkari'de başladı.

Bulvar Caddesi'nde 7 bölgeden 32'si kadın, 52'si erkek toplam 84 PTT personelinin katılımıyla düzenlenen yarışma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, ülkenin farklı kentlerinden postacıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukluk anılarında kalan "Bak postacı geliyor selam veriyor, herkes ona bakıyor merak ediyor" cümlesinin paradigmasının, insanların birilerinden haber alma ve onların halini merak etme duygusunun yansıması olduğunu belirten Çelik, "Değişen, gelişen modernitenin ya da iletişim çağının getirdiği zorluk ve kaçınılmaz sonuçlara PTT'miz kendini kurumsal anlamda çok hızlı adapte ediyor. Bunu deprem bölgesinde müşahede ettik. Değerli çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin o telaşlarının ve iradelerinin ne kadar güçlü olduğunu yakinen görme şansı bulduk. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki dağların şehrinde sizlerle bir aradayız." diye konuştu.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de postacılık, emanet ve insanlara haberi ulaştırma kültürünü 200 yıldır yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Posta teşkilatı olarak 200 yıldır ülkenin birçok noktasında, savaşta, afette görevler üstlendiklerini anlatan Gülten, şunları kaydetti:

"Yarışan arkadaşlarımız da zaten bu görevleri alan arkadaşlarımız. 7 bölgede yaptığımız yarışmaların birincileri burada. Türkiye birincimizi belirleyip Balkanlardaki postacı yarışmasına göndereceğiz. Postacılık sadece ülkemizde yaşatılan bir kültür değil. Dünya genelinde bir postacı kültürü var. Dünyadaki 200 ülkede posta teşkilatı var ve bu güven duygusu tüm ülkelerde yaşatılıyor. Vatanımızın cennet köşelerinden biri olan Hakkari'mizde yarışmayı yapmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Doğasıyla, insanlarının yardımseverliğiyle çok güzel bir yer. Burayı görüp de aşık olmamak mümkün değil. Doğası, insanları gerçekten muhteşem. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından startın verilmesiyle kadın yarışmacılar, 5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde yarışmayı ilk sırada tamamlayan PTT İzmir Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi, 17 yıldır PTT'de görev yaptığını dile getirerek, "Sporla iç içeyiz. Bugün de sporun birleştirici gücüyle ülkemizin en batısından doğusuna kadar arkadaşlarımızla kardeşlik içinde bir yarışma yapıldı. Bize bu ortamı sağlayan büyüklerimize teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Kardeşlik ve saygı çerçevesinde Hakkari halkının destekleriyle yarıştık. Bizim için en önemlisi bu." diye konuştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği final, erkek katılımcıların yarışmasıyla devam ediyor.

Programa Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile PTT Başmüdürü Şehmuz Alptekin katıldı.