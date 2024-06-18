Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Amerikalı oyun kurucu TY Gordon’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 2024-2025 sezonu hazırlıkları doğrultusunda Başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz’ı getirmesinin ardından ilk oyuncu transferini de gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı takım, 1998 doğumlu Amerikalı oyun kurucu TY Gordon’u kadrosuna kattı.

Son iki sezonda Çekya Ligi temsilcisi ERA Nymburk forması giyen oyuncu, üst üste iki şampiyonluk yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi. NBL’de, 14.8 sayı, 2.6 ribaunt ve 3.7 asist ortalaması ile oynayan Gordon, takımının yaşadığı şampiyonluklarda önemli katkı verdi.

Geçtiğimiz sezon takımıyla FIBA Europe Cup’ta da mücadele eden Gordon, 14.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları tutturdu. Gordon, son 16 turunda Manisa BBSK ile eşleşen NYMBURK’ta temsilcimize karşı iki maçta 17.5 sayı ortalaması ile oynadı.