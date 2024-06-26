Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımının ana tabloda mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu grup kurası çekildi.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu.

Yeşil-beyazlı takım H Grubu’nda İspanya’dan Murcia, Yunanistan’dan Peristeri ve Sırbistan’dan FMP Soccerbet ile eşleşti.

Potanın Tarzanları’nın da yer aldığı 2024-2025 sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması kuraları çekildi. İsviçre’nin Geneve şehri Patrick Bauman Basketbol Evi’nde yapılan kura çekimi sonucuna göre Manisa BBSK, H Grubunda yer aldı. Yeşil-beyazlı takım, İspanya’dan UCAM Murcia, Yunanistan’dan Peristeri ve Sırbistan’dan FMP Soccerbet ile aynı grupta yer aldı.

Grup maçları, 1-2 Ekim tarihlerinde başlayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde normal sezonda 8 grupta 32 takım yer alacak.

Grup maçları, 1-2 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak. Grup birincileri direkt olarak son 16 turuna kalma hakkını elde ederken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayacak olan takımlar 7-8 Ocak 2024 tarihlerinde son 16 turuna yükselmek için play-in maçları oynayacak.