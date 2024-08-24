Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir araya gelen dünyanın önde gelen üç Merkez Bankası yetkilileri, faiz indirimlerine başlayacakları veya gelecek aylarda indirime devam edecekleri yönünde sinyaller verdi. Bu açıklamalar, küresel ekonominin Kovid-19 pandemisi sonrası enflasyonla mücadele ettiği yüksek borçlanma maliyetleri döneminin sonuna gelindiğini gösteriyor.

Faiz indirimleri ve yeni öncelik: İstihdam

Küresel Merkez Bankaları için enflasyon, ana endişe kaynağı olmaktan çıkarken, istihdam ana öncelik haline geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming’de düzenlenen sempozyumda para politikalarında ayarlama zamanının geldiğini belirtti. Ancak Powell, gelecek aylarda faiz indirimlerinin hızına dair net bir mesaj vermedi. KPMG Kıdemli Ekonomisti Diane Swonk, "Bu açıklama, işgücü piyasasının artık Fed’in bir numaralı önceliği olduğunu gösteriyor" dedi.

Fed ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri

Fed’in faiz indirimlerine başlayacağı tarihin belirlenmesi ve diğer büyük Merkez Bankalarının aynı yönde ilerlemesi, yatırımcıların endişelerini bir nebze de olsa azalttı. Ancak, hala büyük riskler ve belirsizlikler devam ediyor. İşgücü piyasalarında görülen zayıflama ve genel ekonomik büyüme, politika yapıcılar için temel tehdit olarak enflasyonun yerini almış durumda. Powell, fiyat istikrarında ilerleme sağlandıkça işgücü piyasasını desteklemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Bloomberg anketine göre, işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 4,4’e yükselmesi bekleniyor, bu da Fed’in daha hızlı faiz indirimi yapmasına neden olabilir.

Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarından faiz mesajları

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bazı yetkilileri de sempozyumda önemli mesajlar verdi. Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Litvanya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, Haziran ayında gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından, gelecek ay da indirimi destekleyeceklerini belirttiler. Rehn, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu ancak Avrupa’da büyüme ve özellikle imalat sanayi görünümünün olumsuz olduğunu belirterek, Eylül ayında yeni bir indirim ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise enflasyonist risklerin azaldığını, ancak daha fazla indirime açık oldukları mesajını verdi. Banka, bu ay faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 5’e düşürdü ve böylece Ağustos 2023’ten bu yana ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu.

Diğer ülkelerden faiz politikaları

Kanada, Yeni Zelanda ve Çin, faiz indirimine giden diğer ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Japonya, farklı bir politika izleyerek, yendeki düşüşü durdurmak amacıyla referans faizini 17 yıl sonra ilk kez artırdı.