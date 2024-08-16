Kansas City Fed tarafından düzenlenen yıllık merkez bankacılar sempozyumu, Powell'a ABD ekonomisinin gidişatı ve para politikasının görünümü hakkında önemli bir değerlendirme yapma fırsatı sunuyor. Powell'ın konuşması, faiz indirimi beklentileri açısından kritik bir öneme sahip.

Fed'in gelecek Aadımları

UBS ekonomistlerine göre, Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasında, Eylül ayından itibaren faiz indirimlerine gidileceğini açıklaması bekleniyor. Ancak bu indirimin "düzenli" olacağı ve 50 baz puan yerine 25 baz puanlık bir indirimle sınırlı kalacağı öngörülüyor. Powell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda enflasyon ve işgücü piyasasının soğumaya devam etmesi halinde Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Verilere Bağlı Kararlar

UBS ekonomistleri, Powell'ın para politikasında bir çeşit yeniden ayarlama yapmasını bekliyor. Bu ayarlamanın, önümüzdeki birkaç toplantıda daha önce sinyalini verdiği ölçüde kısıtlayıcılığı azaltmaya yönelik olacağı belirtiliyor. Ancak bu durumun, ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceği de vurgulanıyor.