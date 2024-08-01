Dizinin ikinci sezonu, büyük beğeni topladıktan sonra final yapmıştı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak ve nerede yayınlanacak?

Prens 3. Sezon Çıkış Tarihi

Şu anda Prens'in üçüncü sezonu hakkında resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak, sektördeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Prens'in 3. sezonunun 2025 yılının Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Bu bilgi, dizinin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği bir haber olarak dikkat çekiyor.

Prens, MGX Film tarafından yapımcılığı üstlenilen, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu'nun yaptığı bir komedi dizisidir. İlk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde BluTV'de yayınlanan dizi, komedi türündeki Türk yapımı internet dizileri arasında önemli bir yer edinmiştir.

Prens dizisi, BluTV platformunda yayınlanmaktadır ve dizinin yeni sezonunun da aynı platformda izleyicileriyle buluşması beklenmektedir.