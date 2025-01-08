BluTV'nin en sevilen dizilerinden Prens, üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyişi son erdi. Bongomya Krallığı’nda geçen taht mücadeleleri, mizahi bir üslupla anlatılmaya devam ederken, dizinin yeni sezonunun çıkış tarihi netleşti. Prens severler, 2025 yılının Nisan ayında yeni bölümlerle ekranlarda olacak.

İlk sezonu Ocak 2023'te yayınlanan ve büyük ilgi gören dizi, ikinci sezonunu Nisan 2024'te tamamlamıştı. Ardından yapılan duyuruya göre, 3. sezonun çekimleri 27 Aralık 2024’te okuma provalarıyla başladı, ertesi gün ise sete çıkıldı. Çekimlerin Şubat 2025 sonunda tamamlanması planlanıyor.

Yeni sezonda izleyiciyi ne bekliyor?

Yeni sezonda, özellikle Osmanlı Devleti’nin hikayeye dahil olması en dikkat çekici yeniliklerden biri. Bu gelişme, dizinin hayranlarında büyük bir heyecan yaratırken, Prens dizisi yeni oyuncu kadrosu ve genişletilmiş kurgusal evreniyle dikkat çekmeye devam ediyor. Prens dizisinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, BluTV üzerinden izlemeye devam edebilecekler.