Dizinin başrol oyuncuları ve yan karakterleri, izleyicilerin merak ettiği pek çok soruya samimi cevaplar verecek. Dizi setindeki anılardan karakter analizi ve gelecek projelere kadar geniş bir yelpazede sohbetlerin gerçekleşeceği program, hayranların diziyi daha yakından tanımasına olanak sağlayacak.

Programın ilk bölümü için heyecan dorukta! "Prens Talks" ile dizinin arka planını, oyuncuların deneyimlerini ve izleyicilerin merak ettiklerini öğrenmek için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın!