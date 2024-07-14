Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Prens Harry'nin, eşi Meghan Markle ile olan evliliğinden pişmanlık duyduğu ve İngiltere'yi özlediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kraliyet uzmanı Tom Quinn'in açıklamaları, çiftin ilişkisi ve Prens Harry'nin ruh hali hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Meghan Markle ile evlilik pişmanlık mı?

Kraliyet uzmanı Tom Quinn, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendikten sonra eski arkadaşlarından uzaklaştığını ve İngiltere'yi özlediğini iddia etti. Quinn'e göre, Harry'nin arkadaşları Meghan'ı "zor biri" olarak gördükleri için Amerika'ya ziyarete gitmekten kaçınıyor. Bu durum, Harry'nin yalnızlaşmasına ve memleket hasreti çekmesine neden oluyor.

Arkadaşlarının düğününe katılmadı

Prens Harry'nin yakın arkadaşı ve oğlu Archie'nin vaftiz babası olan Hugh Grosvenor'un düğününe katılmaması da dikkat çekti. Uzmanlar, çiftin "herkesi rahatsız etmemek" için düğüne katılmadığını öne sürse de, bu durum Harry'nin İngiliz arkadaşlarından giderek uzaklaştığına dair iddiaları güçlendiriyor.

İngiltere'ye geri dönüş sinyalleri mi?

Prens Harry, son olarak Mayıs ayında Invictus Oyunları için İngiltere'ye gitmiş ve bu ziyaret sırasında arkadaşlarıyla görüşmemişti. Quinn, Harry'nin arkadaşlarının "Meghan öncesi dünyanın bir parçası" olduğunu düşündüğü için onlarla görüşmek istemediğini belirtmişti. Ancak son iddialar, Harry'nin İngiltere'ye ve eski hayatına geri dönme isteği duyabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Kraliyet ailesi sessiz

Kraliyet ailesi henüz bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin özel hayatı hakkındaki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.