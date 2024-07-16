Maç sırasında bir kadın Prens William’a yaklaşarak konuşmak istedi. Bu durumdan rahatsız olan Prens, dişlerinin arasından "sosis" diye mırıldandı. İngiliz kültüründe bu kelime, hafif bir hakaret olarak kullanılır.

Tüm turnuva boyunca destek oldu

Turnuva boyunca İngiltere takımının büyük bir destekçisi olan Prens William, çeyrek final maçını izlemek için Düsseldorf'a kadar gitti. Taraftarlarla birlikte coşkuyla tezahürat yapan Prens, özellikle İngiltere'nin penaltılarla kazandığı maçta alışılmadık şekilde duygusal tepkiler verdi.

Beden dili uzmanı Darren Stanton, William'ın her zamankinden daha rahat ve duygusal göründüğünü belirtti. Prens, normalde resmi etkinliklerde kontrollü davranırken, bu kez kalabalıkla birlikte tezahürat yapıp sevinç gösterilerinde bulundu.

Esprili mesaj

Kral Charles da İngiltere takımına esprili bir mesaj gönderdi. Takımı tebrik ederken, "Son dakika golleri veya penaltı dramı olmadan kazanırsanız, ulusun kalp atışları rahatlar" diyerek şakacı bir dilde destek verdi.

Bu olaylar, Kraliyet ailesinin futbola olan ilgisini ve halkla olan yakınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.