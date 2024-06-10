Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra sessizliğini bozdu. Özür mesajıyla gündeme gelen prenses, katılamadığı bir etkinlik nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Hakkında ki spekülasyonlar

Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialarla ilgili sessizliğini bozan açıklaması, kamuoyunda merak uyandırdı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral Charles'ın da kanserle mücadele ettiği biliniyor.

Prenses, geleneksel Trooping the Colour geçit töreni öncesinde düzenlenen prova etkinliğine katılamadı. Ancak yayınladığı özür mesajında, birlikte çalışanlara teşekkür ederek, gelecekteki katılım umudunu dile getirdi.

"Albayınız olmak büyük bir onur"

Geçtiğimiz yıllarda Trooping the Colour etkinliğine katılan Prenses Kate Middleton'ın, pandemi dönemi hariç, bu yıl etkinliğe katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Kral Charles'ın ilk kez İngiltere hükümdarı olarak törende yer aldığı hatırlatıldı.

Prenses Kate Middleton, açıklamasında "Albayınız olmak hala büyük bir onurdur ve bu yıl selamı alamadığım için çok üzgünüm" diyerek duygularını ifade etti. Kate, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Lütfen Alay'a özürlerimi iletin, umarım çok yakında hepinizi bir kez daha temsil edebilirim. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi iletilmesini rica ederim."