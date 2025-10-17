Türkiye’de emekli olmanın temel şartları yaş, sigorta süresi ve prim gün sayısıdır. Ancak bazı vatandaşlar bu şartları eksik veya kısmen tamamlayabiliyor. İşte burada devreye isteğe bağlı sigorta giriyor. Bu sistem sayesinde çalışma imkânı bulamayan kişiler, prim ödemelerini kendi isteğine bağlı olarak yaparak emeklilik hakkı kazanabiliyor.

İsteğe bağlı sigorta, SSK veya Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor ve prim gün sayısının tamamlanmasına katkı sağlıyor.

Kimler Başvurabilir?

İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Türkiye’de ikamet etmek Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak Sigortalı olarak çalışıyorsa ayda 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak Daha önce malullük veya yaşlılık aylığı almamış olmak 18 yaşını doldurmuş olmak

Bu şartları sağlayan kişiler, primlerini ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilir.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

İlk defa başvuranlar: “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Daha önce isteğe bağlı sigortalı olup tekrar başvuranlar: Talep dilekçesi ile müracaat yeterli oluyor.

Başvurunun SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, prim ödemelerinin başlangıç günü olarak kabul ediliyor.

Prim Ödemeleri ve Miktarı

İsteğe bağlı sigorta primleri, sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’si üzerinden hesaplanıyor. Mevcut asgari ücrete göre:

Alt sınır: 8.321,76 TL

Üst sınır: Bu miktarın 7,5 katı

Prim ödemeleri, kişinin belirlediği kazanca göre esnek bir şekilde yapılabiliyor.

Emeklilik Şartları

İsteğe bağlı sigorta süreleri Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

Kısmi emeklilik: En az 5.400 prim günü

Normal emeklilik: En az 9.000 prim günü (8 Eylül 1999’dan önce sigortalı kadınlarda 7.200)

Yaş şartları:

2008 sonrası sigortalılar için 9.000 prim gününü 2035 sonuna kadar tamamlayanlar, kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabiliyor. Fazla mesai ücreti ne kadar oldu? İşte yeni oran İçeriği Görüntüle

Normal prim gününe ulaşamayanlar 5.400 günü tamamladığında, kadın 61, erkek 63 yaşında emekli olabiliyor.

SSK kapsamında ise daha önce çalışmış ve prim eksikliği olanlar, eksik primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emekli olabiliyor.

Devlet Desteği ve Yeni Düzenlemeler

Yakın zamanda ev kadınları için isteğe bağlı sigorta primlerinin 3’te 1’inin devlet tarafından ödenmesi planlanıyor. Ayrıca esnafın prim gün şartının 7.200’e düşürülmesi gündemde. Eğer bu düzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsarsa, isteğe bağlı sigortada da yaklaşık 1.800 günlük avantaj sağlanabilecek.

Sağlık Hizmetleri Avantajı

İsteğe bağlı sigortalılar, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu hizmetler yalnızca kendilerini değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsıyor. Böylece sigorta hem emeklilik hem de sağlık güvenliği sağlıyor.