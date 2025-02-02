Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde yaşanan peş peşe depremler ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu sismik hareketliliğin kaynağının deniz altındaki yanardağa dayandığını belirtti.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde son iki gün içinde büyüklükleri 1.3 ila 4.4 arasında değişen 27 deprem meydana geldi. Bugün ise 15:55'e kadar büyüklükleri 2.2 ile 4.8 arasında değişen 18 deprem daha kaydedildi. Bu artan sismik hareketliliğin, bölgede dikkatleri çekmesine yol açtı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin Santorini Yanardağı ile ilişkili bir deprem fırtınasının sonucu olduğunu belirtti.

Yanardağ aktivitesi ve yüksek basınç

Prof. Dr. Ercan, bu deprem fırtınasının kökeninin, deniz içindeki yanardağın magma odalarındaki yüksek basınçtan kaynaklandığını açıkladı. "Magmadan yaklaşık 45 kilometre derinlikten gelen yüksek sıcaklıktaki magma, basınçla yukarıya doğru hareket ediyor. Bu yüksek basınç, bölgedeki patlamaları tetikliyor" dedi. Prof. Dr. Ercan, bu durumun, hem Ege Denizi'ndeki adalar hem de Türkiye'nin kıyılarını etkileyebilecek süpürtü dalgalarına (tsunami) neden olabileceğini vurguladı.

Ege Bölgesi ve Türkiye için uyarılar

Prof. Dr. Ercan, "Bu patlama, büyük depremlere yol açabilir. 5 ile 7 arasında büyüklükteki sarsıntılar meydana gelebilir. Aynı zamanda bu süreçte süpürtü dalgaları da oluşabilir ve bu dalgalar Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını etkileyebilir" diyerek bölgede hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Santorini ve diğer deniz altı yanardağları etkin durumda

Prof. Dr. Ercan, Ege Denizi'nde sadece Santorini Yanardağı'nın değil, bölgede keşfedilen diğer deniz altı yanardağlarının da aktif olduğunu söyledi. "Sina Adası ile Bozburun arasında keşfettiğimiz deniz altı yanardağı da püskürüyor. Bu nedenle sadece Santorini değil, diğer yanardağlar da etkili durumda" ifadelerini kullandı.

Yanardağ patlamasına dair olası senaryolar

Prof. Dr. Ercan, ilerleyen dönemde bir yanardağ patlaması olasılığına değindi. "Yanardağ patlamaya yakın gibi görünüyor. Eğer kabuğun direncini aşarsa, patlayabilir ve bu durumda lavlar akabilir. Bu patlama Santorini kentini etkileyebilir ve adanın genişlemesine neden olabilir. Ancak patlama, birkaç yıl sürebilecek bir süreç içinde gerçekleşebilir" dedi.