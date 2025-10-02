Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, beraberindeki heyetle birlikte Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazanbaev’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasında sağlık turizmi ve akademik iş birlikleri konularında stratejik iş birliği fırsatları ele alındı.

Sağlık turizmi ve akademik iş birlikleri masada

Ziyarette, Türkiye ile Kırgızistan arasında sağlık turizmi projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik iş birlikleri ve uzman değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi konular gündeme geldi.

Prof. Dr. Aysun Bay, kültürel diplomasi yoluyla iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede sağlık turizminin stratejik bir köprü rolü üstlenebileceği vurgulandı.

Dostane ilişkilerin pekiştirilmesi

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.