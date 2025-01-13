Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şadiye Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilik mesleği ve teknolojik gelişmelerin etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Deniz, gazeteciliğin toplumun bilgilendirilmesi sorumluluğunu taşıyan özel bir meslek olduğunun altını çizdi. Teknolojinin hızlı gelişimine dikkat çeken Deniz, dijitalleşmenin haber yapma süreçlerini dönüştürdüğünü ancak iyi haberciliğin varlığını sürdüreceğine inandığını belirtti. “İyi habercilik, hızın ve arama motoru algoritmalarının ötesinde etik ilkelerle varlığını sürdürecektir” dedi.

Gazetecilik, adanmışlık ve zorluklarla yoğun bir meslek

Gazetecilik mesleğinin adanmışlık gerektiren bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, gazetecilerin günümüzde özlük hakları, ekonomik zorluklar ve rekabet gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ancak gazeteciliğin, kamunun bilme hakkına hizmet eden kutsal bir misyon taşıdığına dikkat çeken Deniz, “Bu meslek toplumsal iyiliğe katkı sağlar ve manevi tatmin açısından büyük bir anlam taşır” dedi. Gazeteciliğin, adanmışlık ve idealizm gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Deniz, gazeteciliğin hala öğrenciler tarafından tercih edilen popüler bölümlerden biri olduğunu söyledi.

Dijital gazetecilik ve okurun yeni rolü

Prof. Dr. Deniz, dijitalleşmenin okur kavramını da değiştirdiğine değindi. Geleneksel medyada okur sadece haberi tüketen kişiyken, dijital medya ile birlikte okurlar artık haberin içinde yer alarak müdahalede bulunabiliyor ve içerik üretebiliyor. Bu durumu “okur-yazar” kavramı ile tanımlayan Deniz, dijital gazetecilikte hızın ön planda olmasının haberciliğe zarar verdiğini belirtti. Hızın gazetecilikte başat bir unsur haline gelmesinin, okuma alışkanlıklarını değiştirdiğini ve bak-geç türündeki haberciliğin popülerleştiğini söyledi. Ancak hala doğru, yavaş ve düzgün gazeteciliği tercih eden bir okur kitlesinin var olduğunu ifade etti.

Gazetecilikte yaratıcılığa yer yok

Gazeteciliğin yaratıcı yazarlıkla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz, gazeteciliğin temel amacının toplumdaki meseleleri doğru şekilde bilgilendirmek olduğunu söyledi. “Gazetecilikte yaratıcılık, sadece dilin iyi kullanılması ya da araştırma haberlerinde fikir oluşturulması gibi durumlarla sınırlıdır” diyen Deniz, gazeteciliğin en temel işlevinin objektiflikten ziyade doğru ve samimi bilgilendirme yapmak olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin geleceği ve eğitim: Meslek bir adanmışlık gerektiriyor

Prof. Dr. Deniz, gazeteciliğin geleceği konusunda karamsar olmamakla birlikte, teknolojinin etkisiyle mesleğin dönüşmeye devam edeceğini belirtti. Dijital dünyada hız ve popülerlik gibi faktörlerin ön planda olsa da, gazeteciliğin temel değerlerinin korunarak, doğru haberciliğin ve etik ilkelerin önemini kaybetmeyeceğini dile getirdi. Bu bağlamda gazetecilik eğitimine de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.