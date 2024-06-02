Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, okyanusların ısınmasıyla tanımlanan El Nino'nun etkisinin azalmaya başladığını ve ardından soğuma evresi olan La Nina'nın geleceğini belirtti. Yaşar, iklimdeki bu değişimlerin tarım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

El Nino’dan La Nina’ya Geçiş

Prof. Dr. Doğan Yaşar, geçtiğimiz yıl yaşanan "Süper El Nino" olayının hala etkilerini sürdürdüğünü, ancak bu etkilerin giderek zayıfladığını ifade etti. El Nino’nun deniz suyu sıcaklıklarını yaklaşık 2 derece artırdığını ve bunun sonucu olarak hava sıcaklıklarının olağanüstü derecede yükseldiğini belirtti. Yaşar, “Nisan ayında ortalama sıcaklık 4.3 derece artarak 16.3 dereceye ulaştı. Türkiye'de nisan ayı ortalama sıcaklığı 12 derece civarındadır, bu nedenle geçen yılın sıcaklıkları olağanüstüydü” dedi.

La Nina’nın Yaklaşan Soğutucu Etkisi

Prof. Dr. Yaşar, El Nino’nun sona ermesiyle birlikte, okyanusların soğumasına neden olan La Nina evresinin başlayacağını söyledi. “Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. ‘Süper El Nino’ devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır” şeklinde konuştu.

Sıcaklıkların Avantajları ve Sağlık Uyarıları

“Sıcaklardan korkmayacağız” diyen Yaşar, sıcaklık artışlarının tarım ürünleri ve yağış miktarını artırarak olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık açısından bazı riskler taşıdığını vurgulayan Yaşar, özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının sıcak saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. “Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük” ifadelerini kullandı.

“Süper El Nino”nun Ardından

Geçen yılın “Süper El Nino” etkilerinin özellikle yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarında rekorlar kırılmasına neden olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, “Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ve gerçekleşti. 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor” dedi. Yaşar, bu durumu doğal bir süreç olarak değerlendirerek, “Artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.