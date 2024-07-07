Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Berrin Durmaz, 65 yaş üstü bireylerde düşmelerin ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilen önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

İstatistiklere göre, her üç 65 yaş üstü bireyden biri düşmeye bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu düşmeler bazen sakatlıklara, hatta ölüme neden olabilmektedir.

İleri yaşla birlikte gelen görme problemleri, denge bozuklukları, demans (unutkanlık), uzun süre hareketsizlik, uyku ilaçları gibi etkenler düşmelerin artmasına neden olabilir.

Özellikle kemik erimesi (osteoporoz) gibi durumlarda düşmeler çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Kalça, omur ve el bileği gibi bölgelerde oluşan kırıklar, yaşlı bireylerde sakatlıklara ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere yol açabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Durmaz, düşmeleri önlemek için önleyici adımların önemine vurgu yapmaktı. Bu adımlar arasında düzenli göz muayeneleri, denge egzersizleri, ev ortamının düzenlenmesi (halıların düzgün yerleştirilmesi, kaygan zeminlerin önlenmesi), uygun aydınlatma sağlanması gibi önlemler bulunmaktadır.

Prof. Dr. Berrin Durmaz, düşmeyi azaltmanın en önemli yollarında birisinin, düzenli egzersiz yapmak olduğunu belirterek, “Egzersiz, sizi daha güçlü kılar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Tai Chi gibi denge ve koordinasyonu geliştiren egzersizler, en yararlı olanlardır. Egzersiz yapmayı engel bir durumunuz yoksa doktorunuzla görüşerek sizin için en uygun egzersiz programını oluşturun. Yaş ilerledikçe, ilaçların vücuttaki etkileri değişebilir. Bazı ilaçların birlikte alınması, baş dönmesine ve uyku haline yol açabileceği için düşmelere neden olabilir. Zaman zaman doktorunuzla ilaçlarınızı gözden geçirin. Yılda en az bir kez göz hekimi tarafından gözlerin kontrolden geçmesi gerekir. Glokom ya da katarakt gibi görmeyi azaltan sorunlar olabilir veya gözlük numarası yanlış olabilir. Zayıf görüş, düşmeye eğilimi arttırır. Düşmelerin hemen hemen yarısı evde yaşanır. Bunun için evin düşme riski açısından gözden geçirilmesi gerekir" dedi.