Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, diyabetik retinopati hastalığının sinsi ilerlediğini ve erken tanının tedavide kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, özellikle Tip 2 diyabet hastalarında sıkça rastlanan diyabetik retinopatiye karşı uyarılarda bulundu. Erakgün, bu hastalığın erken teşhis edilmesinin önemini vurguladı.

Diyabetik retinopati ve görme kaybı

Prof. Dr. Tansu Erakgün, diyabetik retinopatinin genellikle ileri yaşlarda ve Tip 2 diyabet hastalarında görüldüğünü belirtti. Hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini ve çoğunlukla ileri safhalarda fark edildiğini söyleyen Erakgün, görme kaybına neden olabileceği konusunda uyardı.

Erken teşhis ve tedavi

"Diyabet, beyin, böbrek ve gözlerdeki küçük damar sistemlerini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Diyabetik retinopati, gözde kanama ve ödeme neden olarak görüş kaybına hatta körlüğe yol açabilir" diyen Erakgün, erken tanının tedavi başarısında kritik rol oynadığını belirtti. "Diyabet hastaları düzenli göz muayenelerini ihmal etmemelidir" dedi.

Görme kaybının nedenleri

Erakgün, diyabetin gözdeki oksijen yetersizliğini telafi etmek için istenmeyen yeni damar oluşumlarına yol açtığını söyledi. "Bu damarlar kanamaya neden olur. Diyabetik retinopati genelde iki gözde birden görülür ve ileri safhalarda ancak kısmi tedavi mümkündür" dedi. OCT ve göz anjiyosu gibi tanı yöntemleri kullanılarak hastalığın tespit edildiğini belirten Erakgün, iğne ve lazer tedavisi gibi yöntemlerle müdahale edildiğini açıkladı.

Tedavi yöntemleri

Diyabetik retinopatinin tedavisinde iğne tedavisi ve Yeşil Argon Lazer tedavisi sıkça başvurulan yöntemlerdir. Erakgün, "İğne tedavisi kanamayı durdurarak görme merkezindeki ödemi kurutuyor. Lazer tedavisi ise retinanın oksijen ihtiyacını azaltarak yeni damar oluşumunu engelliyor" dedi. İleri safhalarda vitrektomi yöntemiyle ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaşam tarzı değişikliği

Prof. Dr. Tansu Erakgün, diyabetik retinopatinin tamamen tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu ve diyabetin devam ettiği sürece hastalığın da ilerleyebileceğini söyledi. Erakgün, "Diyabet, obezite, sağlıksız beslenme ve hipertansiyon ile yakından ilişkilidir. Yaşam tarzı değişikliği, bu hastalığın yönetiminde büyük önem taşır" diyerek sözlerini tamamladı.