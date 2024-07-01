İSTANBUL (AA) - İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.

Sezgin için Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) da içinde bulunduğu Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Sezgin için dua edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fuat Sezgin'in izinde gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtirken, anma programına emeği geçenlere teşekkür etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da 2019 yılının "Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, zamanın hızlı geçtiğini belirtti. 2018'den bugüne birçok faaliyet yaparak Fuat Sezgin'i Türkiye'de tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, söz konusu çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

Fuat Sezgin'in, İslam ile bilimsel gelişmenin sanıldığı gibi olumsuz bir ilişkisinin olmadığını kanıtladığını vurgulayan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim vakıf olarak üzerimize düşen bu mirası gelecek nesillere, bugünün gençlerine aktarmak. Yani nedir? Sizin Müslüman olmanız, günde beş vakit namaz kılan, zekatını veren, orucunu tutan, hacca giden bir insan olmanız bilimde geri kalmanızla alakalı değildir. Nitekim İslam'ın 10 yüzyıla yaklaşan üretken döneminde Batı'ya parmak ısırtmışız ve Batı'nın Rönesans'ının da Müslüman bilim insanlarının ürettiği eserler üzerinden gerçekleştiğini hocamız bize gösteriyor. Demek ki 1000 yıl boyunca eğer Müslümanlar hem dininde ileride, hem bilimde, teknolojide, fende ileride olabilmişlerse bizler yine Müslümanlar olarak hem dinimizi hakkıyla yaşayıp hem de dünyada bilimde, fende, teknolojide en önde olabiliriz. Hocamızın da gençlere vermek istediği mesaj buydu, eserlerinin bu yönde anlaşılmasını isterdi."

Prof. Dr. Sezgin'in mesajlarının hakkıyla Türkiye'deki ve İslam alemindeki gençlere ulaştırılmasının önemine değinen Erdoğan, "Müslümanlar yeniden bilimde, fende ileri olsunlar ama bu bilimleri, bu fenleri insanları katletmek için değil, soykırımlar yapmak için değil, milletleri birbirine kırdırmak için değil, dünyada yeniden barışı, huzuru, adaleti egemen kılmak için inşallah kullansınlar." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ile siyaset, eğitim, kültür camiasından birçok ismin katıldığı programın sonunda katılımcılara helva ikram edildi.