Son günlerde Marmara ve Akdeniz’de art arda meydana gelen depremler, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. 21 Aralık’ta İstanbul Avcılar’da 3 büyüklüğünde, sonraki gün Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ardından Akdeniz’de 4,1 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler paniği artırdı. Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çeken deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlerle "Beklediğimiz depremde en fazla 7,5 büyüklüğünde olabilecek depremdir. Bütün yaptığımız araştırmalar buna işaret etmektedir" dedi.

Son günlerde Marmara ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen art arda depremler, halk arasında endişe oluşturdu. 21 Aralık’ta İstanbul Avcılar’da 3 büyüklüğünde, ertesi gün ise Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde depremler yaşandı. Ardından Akdeniz’de, 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı daha oldu. Depremler, bölgedeki vatandaşlarda panik ve soru işaretlerine yol açtı.

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik açıklamalar

Sözcü TV’ye konuşan deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara ve Akdeniz'deki depremler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, Türkiye’nin coğrafi yapısının tamamıyla bir deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür küçük depremlerin normal olduğunu ancak büyük bir depremin de beklendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolundaki stres birikimine işaret ederek, burada 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini belirtti.

Akdeniz'deki depremler ve geçmişteki büyük sarsıntılar

Prof. Dr. Görür, Akdeniz’de yaşanan 4,1 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerin, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki levha hareketlerinden kaynaklandığını söyledi. Bu bölgenin dalma-batma zonu olduğunu belirten Görür, burada daha büyük depremlerin olabileceğini ve geçmişte 8’e yakın büyüklükte depremlerin meydana geldiğini vurguladı.

Görür, bu bölgedeki fayların tekerrür periyodunun dolmuş olduğunu ve çok daha büyük depremlerin yaşanabileceğini açıkladı.

Marmara'da beklenen büyük depremler: 7,5 büyüklüğünde bir sarsıntı

Marmara bölgesindeki fay hatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde büyük bir deprem beklendiğini belirtti. Marmara Denizi’nde özellikle Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde stres birikmesinin sürdüğünü ve bu fayların kilitlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, bu fayların bir gün kırıldığında 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğinin araştırmalarla sabit olduğunu açıkladı.