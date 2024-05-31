Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin geniş bir alanında büyük yıkıma yol açtı. DEÜ, TÜBİTAK, AFAD ve birçok üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla, bölgedeki fay hatları üzerinde kapsamlı araştırmalar başlatıldı. Bu süreçte, 128 farklı fay incelendi.

Malatya Fayı ve Diğer Kritik Fay Hatları

Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibi, Malatya Fayı'nın 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. İncelemelerde, her bir segmentin tek başına kırılması durumunda bu büyüklükte bir depremin meydana gelebileceği belirlendi. Araştırmalar, Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi birçok önemli fay hattını da kapsadı.

Ortak Çalışmalar ve Gelecek İçin Uyarılar

DEÜ'den Prof. Dr. Sözbilir, Dr. Mustafa Softa ve Dr. Özkan Cevdet Özdağ; Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Ersoy ve diğer bilim insanları, bu kritik faylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

100'E YAKIN BİLİM İNSANI 128 FAYI İNCELİYOR

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 6 Şubat depremlerinden sonra 500 kilometreye yakın fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu kırılma sonrasında, bölgedeki birçok fayda etkilenerek küçük ölçeklerde deprem üretmeye başladı. Bu faylarda çalışma yürütülmesi amacıyla, Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi hazırlandı. Bu proje kapsamında birçok üniversiteden 100'e yakın bilim insanı bölgede çalışıyor. 128 fayı aynı anda çalışıyoruz. Bu fayların deprem potansiyelini araştırıyoruz" diye konuştu.

Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor. Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor. Özellikle fayın, deprem tekrarlama periyodunu bulmak istiyoruz. Faylar üzerinde hendek açıp geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede 100 binin üzerinde artçı deprem olduğunu söyleyerek, "Malatya Fayı üzerinde de küçük depremler oluyor. Bu tetikleme durumuna geçer mi geçmez mi diye çalışmalar yürütüyoruz. Malatya Fayı, diğer fayları da etkileyebilecek bir fay. Kırılması durumunda dibinde Kuzey Anadolu'ya doğru uzanan Ovacık Fayı bulunuyor. Dolayısıyla çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor" dedi.