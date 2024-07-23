Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, geniş bir bölgede hissedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ne dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'de şiddetli sarsıntı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi, 4.7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. AFAD, depremin yerin 10,23 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirterek, "olumsuz bir durum bulunmadığını" ve "saha tarama çalışmalarının devam ettiğini" açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama

Depremin hemen ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Bayramiç'in güneyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açıkladı. Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branşına ait olduğunu belirten Görür, "Bu kol ve KAF'ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak" dedi.

Marmara Bölgesi için uyarı

Görür'ün açıklamaları, özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli uyarılar içeriyor. "Bu kol ve KAF'ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz" ifadeleriyle Marmara Bölgesi'nde yakın zamanda bir depremin olabileceği uyarısında bulundu.