Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde büyük bir endişe yarattı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olası etkileri ve bölgenin tarihi deprem aktivitesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, dün gece Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9,70 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7,18 kilometre olarak belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz" dedi. Görür, bölgede zaman zaman 4.0 büyüklüğüne ulaşan ve gaz çıkışlarına bağlı depremler yaşandığını belirtti ancak bu durumun büyük endişe yaratmadığını vurguladı.

Görür, "Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz" diyen Prof. Dr. Görür, "Bu açıdan çok endişe etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve çevresinin aktif deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Görür, bölgedeki fay hatlarının geçmişte büyük depremlere neden olduğunu ve bu durumun sürekli göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Bu tür sismik aktivitelerin, büyük bir depremin habercisi olup olmadığını belirlemek için sürekli olarak izlenmesi gerektiğini ekledi.

Deprem sonrası yetkililerin, bölgedeki durumu yakından takip ettiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşların deprem hazırlıklarını güçlendirmeleri ve afet planlarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.