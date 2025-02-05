Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yıldönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un deprem hazırlıkları konusunda yeterli seviyeye ulaşmadığını belirtti.

Prof. Dr. Görür, Anka’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İstanbul’da depreme hazırlık adına birçok şey yapıldı ama bu, şehri gerçekten dirençli hale getirmekten çok uzak. İstanbul’un deprem tehlikesi tüm yönleriyle belirlenmiş durumda. Bilim insanları ve yerel yönetimler, ne zaman ve nasıl bir etki yaratacağını biliyor. Ancak buna rağmen gerekli adımlar atılmadı.”

“Deprem dirençli İstanbul için doğru yol izlenmeli”

Prof. Dr. Görür, İstanbul’un büyük bir depreme karşı ciddi bir risk taşıdığını ve hazırlık sürecinin doğru bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı: “Deprem dirençlilik demek, depremin minimum hasarla atlatılması, günlük yaşamın sekteye uğramaması demektir. Biz Güneydoğu’da bir deprem yaşadık, aradan iki yıl geçti ama bölge hâlâ toparlanamadı. Açlık, susuzluk, işsizlik, hijyen eksikliği, kanalizasyon sorunları, kanserojen maddeler ve sağlık problemleri devam ediyor. Aynı senaryonun İstanbul’da yaşanmaması için derhal harekete geçilmelidir.”

“25 senede İstanbul değil, tüm Türkiye hazırlanırdı”

Naci Görür, 1999 Marmara Depremi’nden bu yana geçen 25 yılda İstanbul’un hala güvenli hale getirilememesini eleştirerek, sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti: “Biz İstanbul’u 10-15 yılda depreme hazırlarız. Ama 25 senedir bunu başaramadık. 25 senede İstanbul değil, Türkiye’nin tümü depreme hazırlanabilirdi. Artık zaman kaybetmemeliyiz.”

İstanbul’un olası büyük bir depremde ciddi hasar alacağını vurgulayan Görür, yerel yönetimlerin ve devletin birlikte hareket ederek şehirdeki riskli yapıların dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da depremden sonra gündelik hayatın devam edebilmesinin önemini hatırlatan Görür, kentin 25 yılda depreme hazırlanamadığını belirtti:

“Örneğin İstanbul’da barajların yıkılacağını düşünüyorsanız ki ben düşünüyorum bazı barajların. Bunlar için daha şimdiden, deprem olmadan, barajlar yıkılmadan Devlet Su İşleri ile oturur İSKİ, barajlar konusunda bir anlaşma yapar.

Onlar da mevcut barajları gözden geçirir, zayıf olanları güçlendirir, yıkılacağı yıkar, yeniden yapar. Deprem geldiği zaman o barajlar da yıkılmaz. Yani depremden önce bunu yaparsın.

Biz hep depremde konuşuyoruz. Etkinlik yapacağız diye gösterişe sapan vitrine yönelik çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra unutuyoruz. Etkinlikte birini konuşturuyoruz, bir plaket veriyoruz, üç-beş alkış, tamam. Siyaset de bunu yapıyor, yönetim de bunu yapıyor.

Sokağa inin, iş yapın. Bu iş o kadar zor değil. Zor olan birtakım işleri de devletle belediye, halk bütünleşir, yumruk gibi olursa biz İstanbul’u 10-15 senede depreme hazırlarız, 25 senedir hazırlayamadık. 25 senede değil İstanbul, Türkiye’nin tümü depreme hazırlanabilir.

En basiti bir bakanlık kur, afet bakanlığı diye. Deprem bölgelerinde, faylı bölgelerde, fay zonlarında bismillah de, işe başla. O bakanlığın bir kadrosu olsun, bütçesi olsun, belli bir planı, programı, hedefi olsun; otursun, çalış.

Nasıl ki ulaştırma bakanlığı bu memlekete bir sürü yol yapıyor. Şehircilik bakanı onu yapıyor, Ekonomi bakanı bunu yapıyor. Bu bakanlık da yapsın. Türkiye’nin parası pulu mu yok, çok. Öyle kurumlara öyle bütçeler veriyor ki inanamazsın.“