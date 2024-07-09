Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi. Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.11'de Muğla'nın Marmaris ilçesi merkez üssü olarak kaydedildi. Yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

"Fay uzun süredir hareketli"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Marmaris-Orhaniye/Muğla'da 4.4 Mw büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Marmaris ve Orhaniye'nin güneyindeki fay zonu içerisinde gerçekleşti. Güney Ege Helen-Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" diye konuştu.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Marmaris-Orhaniye/Mugla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu icerisinde. Guney Ege Helen- Kibris yayi ve Plini-Strabo transform fayi nedeniyle uzun suredir hareketli. pic.twitter.com/kADaGvHeVg — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 9, 2024