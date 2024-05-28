Görür, binaları yenilemenin tek başına yeterli olmadığını ve kentlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Naci Görür'ün belediye başkanlarına önerileri şunlar:

Fay Yasası: Fay yasasının bir an önce çıkarılması ve fay zonlarının yapılaşmaya kapatılması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, yapılan her şeyin "rant projesi" olacağını ifade etti.

Fay yasasının bir an önce çıkarılması ve fay zonlarının yapılaşmaya kapatılması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, yapılan her şeyin "rant projesi" olacağını ifade etti. Deprem Master Planı: Her kentin kendi Deprem Master Planı'nı oluşturması gerektiğini vurguladı. Bu planın, bilim insanları, yerel yönetimler ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla hazırlanması gerektiğini söyledi.

Her kentin kendi Deprem Master Planı'nı oluşturması gerektiğini vurguladı. Bu planın, bilim insanları, yerel yönetimler ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla hazırlanması gerektiğini söyledi. Kentsel Dönüşüm: Kentsel dönüşüm projelerinin sadece binaları yenilemekle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda sosyal donatı alanları, ulaşım ve altyapı gibi unsurları da kapsaması gerektiğini belirtti.

Kentsel dönüşüm projelerinin sadece binaları yenilemekle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda sosyal donatı alanları, ulaşım ve altyapı gibi unsurları da kapsaması gerektiğini belirtti. Eğitim ve Farkındalık: Halkın deprem konusunda eğitilmesi ve farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin halka anlatılması gerektiğini söyledi.

Görür, bu önerilerin hayata geçirilmesiyle kentlerin depreme karşı daha güvenli hale geleceğini ve olası bir depremde can ve mal kaybının en aza indirilebileceğini ifade etti.

X hesabından paylaşım yapan Naci Görür'ün ifadeleri şu şekilde yer aldı:

"YEREL YÖNETİMLERİN EL DEĞİŞTİRDİĞİ BU SÜREÇTE…"

"Kimi kentlerimiz deprem açısından çok tehlikeli, kimisi ise görece daha az tehlikeli ama hepsi de öyle veya böyle tehdit altında. Bu ülkemizin tektonik özelliklerinden dolayı böyle. Belediye başkanı olarak kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız yapacağınız işler şunlar:

Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız.

Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.

Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi.

Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır.

Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyrulur. Sevgiyle."