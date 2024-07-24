Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin doğusu ve güneyi için kritik deprem uyarıları yaptı. Görür, NTV'ye verdiği demeçte, Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde önemli depremler olabileceğine dikkat çekti.

Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar uzanan Yedisuyu fayının 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini ve en son 1794 yılında kırıldığını hatırlatan Görür, "En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu fayı. Bu fay hattında 6 Şubat depremlerinden sonra stres birikimi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Helen yayında büyük deprem riski

Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurgulayan Görür, "Helen Kıbrıs yayı tehlikeli. Antalya ve Datça'nın güneyinden geçiyor ve uzun zamandır burada büyük bir deprem olmadı" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki yıkıcı depremleri hatırlatan Prof. Dr. Görür, Helen Kıbrıs yayının 1856 yılında 9'un üzerinde bir deprem ürettiğini ve bu depremin Kıbrıs'ı neredeyse yok ettiğini belirtti. "Rodos ve Girit güneyinde her gün küçük depremler oluyor. Bu bölgede büyük bir deprem olabilir" şeklinde konuştu.

Marmara Bölgesi’nde de büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Görür, "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz" dedi.