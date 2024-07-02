Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mihri Özkan, dünya genelinde karbon yakalama teknolojilerinin geleceği üzerine önemli bir platform olan BM İklim Paneli'nde, Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ederek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özkan'ın vurguladığı gibi, atmosfere salınan karbondioksitin etkilerini azaltmak için doğrudan hava yakalama (DAC) gibi teknolojiler, önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor. DAC teknolojisi, büyük hacimli hava emme yapıları ile karbondioksiti etkin bir şekilde yakalayarak çeşitli endüstriyel kullanımlar için dönüştürebilme potansiyeline sahip.

BM İklim Paneli'nde yapılan toplantı, karbon yakalama teknolojilerinin mevcut rehberlikteki eksikliklerini tespit etmeyi ve ileriye dönük stratejiler geliştirmeyi amaçladı. Prof. Dr. Özkan, DAC teknolojisinin enerji kullanımı, maliyeti ve politika engelleri gibi zorluklarını aşabilme yollarını tartıştı ve teknolojinin gelişimini teşvik etmek için öneriler sundu.

Prof. Dr. Özkan'ın yakın zamanda yayınladığı makaleye göre, DAC teknolojisinin yaygınlaşması için yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyon önem taşıyor. Ayrıca, karbondioksitin endüstriyel yan ürünlere dönüştürülmesi için elektrokimyasal yöntemler gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, DAC merkezleri kurarak bu teknolojinin kullanımını teşvik etmeyi planlıyor ve büyük ölçekli karbon yakalama projelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Prof. Dr. Mihri Özkan, bilim ve teknolojiye yaptığı katkılarla tanınan bir isimdir. Türkiye doğumlu olan Özkan, uzun yıllar süren akademik çalışmaları ve endüstriyel tecrübeleriyle sıfır karbon emisyonlu teknolojiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Özkan'ın, 340'tan fazla yayını, 47 kabul edilmiş patenti ve birçok uluslararası ödülü bulunmaktadır.