BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Üzeyir Günenç, kornea nakli hakkında önemli bilgiler verdi. Korneanın bir organ değil doku olduğuna dikkat çeken Günenç, gerekli testler yapıldığı takdirde başarı oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Korneanın, fotoğraf makinesinin objektif kısmına benzetildiğini söyleyen Günenç, “Kornea gözün ön bölümünde bulunan ve göze gelen görüntü ve ışığın algılandığı optik medyanın ilk kısmıdır. Görüntünün net bir şekilde algılanabilmesi için gözün önünde yer alan saydam bölümün saydamlığını koruması gerekir. Eğer korneada matlık oluşursa görme yetisi bozulabilir. Bu noktada korneanın santral kısmi değiştirilerek bir nakil ameliyatı gerçekleştirmek zorunlu hale gelir. Buna kornea nakli denir ve halk arasında göz nakli olarak bilinir” açıklamasında bulundu.

"Yanlış bir algı var"

Kornea bağışı konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Günenç, “Göz bankalarının çok iyi çalışması lazım. Bu konuda Türkiye’de bazı sorunlar var. Gerek bağış konusunda gerek göz bankacılığı konusundaki eksiklikleri göz ardı edemeyiz. Nakil eğer damarlı bir dokuya sahip değilse daha başarılı olabilir. Keratakonus gibi vakalarda bu cerrahide başarı oranı yüzde 99’lara kadar varabiliyor ancak korneanın etrafı damarlı bir yapıdaysa başarı şansı yüzde 60’lara kadar düşebiliyor. Bir de vatandaş genelde ‘Yakınımın gözünü oydurtmam’ diyerek bağıştan kaçıyor ancak bu sadece bir yanlış algıdır. Kornea naklinde gözün sadece saydam kısmına dokunulmakta olup ölen kişi üzerinde herhangi bir bütünlük bozulmamaktadır” dedi.

Göz Bankası’nda neler yapılıyor?

Prof. Dr. İsmet Durak'ın önderliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Göz Bankası, 2005 yılında kuruluşundan beri dikkat çeken başarılara imza attı. Başlangıcından 2013 yılına kadar olan sürede Prof. Dr. Durak'ın Tıbbi Müdürlüğü döneminde 250 kornea nakli başarıyla gerçekleştirildi.

2013 yılında Göz Bankası’nın Tıbbi Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Zeynep Özbek devraldı. Özbek'in yönetiminde, 2013-2023 yılları arasında toplam 656 kornea nakli yapılarak, önemli bir kilometre taşı daha eklendi. 2015 yılında Yeliz Ankara, Göz Bankası’nda ilk teknisyen olarak göreve başlamış ve aynı yıl İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Göz Bankası’na teşekkür belgesi verildi. 2023 yılında Göz Bankası, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Göz Bankası ekibi, Müdür Prof. Dr. Zeynep Özbek, Laboratuvar Yöneticisi Yeliz Ankara ve nakil hekimleri Prof. Dr. Üzeyir Günenç, Prof. Dr. İsmet Durak, Prof. Dr. Zeynep Özbek, Prof. Dr. Canan Aslı Yıldırım, Banka personeli Muhsin Yüksel ile birlikte 2024 yılında şu ana kadar gerçekleştirdikleri 38 kornea nakliyle hastalarına umut olmaya devam ediyor.