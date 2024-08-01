CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye yönetimi ile görüşmek istediklerinin açıklamasının ardından devam eden süreci anlattı. Görüşmelerin iki koldan devam ettiğini belirten Uzgel, “Sonuçta Esad yönetimi ülkeye tam hâkim değil. Suriye’ye gitmek, Slovenya’ya gitmek gibi değil” diyerek ağustos ayına işaret etti.

Şam yönetimiyle irtibat kurduğu kamuoyuna yansıyan CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüşme isteğine Şam’dan olumlu cevap geldiğini açıklamıştı. Türkiye gazetesinden Samet Eker’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlhan Uzgel, görüşmenin ağustos ayında netleşeceğini söyledi. Uzgel, “Hem resmî olarak hem de İstanbul’da konsolosluk üzerinden temsilcilik vasıtasıyla temas kurduk. Dolaylı yoldan da temaslarımız sürecek. Yüzünüzü Orta Doğu’ya dönünce süreç biraz ağır işliyor. Sonuçta Esad yönetimi ülkeye tam hâkim değil. Suriye’ye gitmek, Slovenya’ya gitmek gibi değil. Almanya’dan davet aldığımızda bütün protokol süreci belli oluyor. Suriye yönetimi ile görüşme talebimiz ağustos ayında netleşmiş olur” diye konuştu.

“Görüşmek isteyen Erdoğan olduğu için buradaki denklem ters”

CHP’li Uzgel, Türkiye ile Suriye arasındaki “normalleşme” sürecine dair de açıklamada bulundu. Uzgel, AK Parti’nin Suriye ile yeniden temas kurmak istemesini ve gelinen süreci şöyle değerlendirdi:

“Görüşmek isteyen taraf Erdoğan, görüşmekten kaçınan Esad. Suriye’de asker bulunduran Türkiye, askerin çekilmesini isteyen Esad. Durum böyleyken görüşmek isteyen Erdoğan olduğu için buradaki denklem ters. Komşu ülkenin askerleri, toprağınızın yüzde 10’unu askerî ve idari olarak kontrol ediyorsa, sizin ricacı olmanız gerekir. Bu yaşanan durumu dış politika mantığı açısından anlamak zor.”

Esad, “devletlerin egemenlik haklarına" dikkat çekmişti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, önceki günlerde “Görüşmek amaç değil araçtır. Öze ilişkin hiçbir tartışma olmayacaksa, görüşmenin ne anlamı olur? Suriye ve Türkiye açısından aynı anda olumlu sonuçlara varacak hiçbir görüşmeye veya başka bir önleme karşı değiliz” demişti.

Resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı habere göre Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye ile ilişkilerin “doğallaşması” için işgal, terör, uluslararası hukukun ihlali, komşu olsun olmasın diğer devletlerin egemenlik haklarına saygısızlık gibi unsurların ele alınarak ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, önceki günlerde “Görüşmek amaç değil araçtır. Öze ilişkin hiçbir tartışma olmayacaksa, görüşmenin ne anlamı olur? Suriye ve Türkiye açısından aynı anda olumlu sonuçlara varacak hiçbir görüşmeye veya başka bir önleme karşı değiliz” demişti.

Resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı habere göre Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye ile ilişkilerin “normalleşmesi” için işgal, terör, uluslararası hukukun ihlali, komşu olsun olmasın diğer devletlerin egemenlik haklarına saygısızlık gibi unsurların ele alınarak ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.