İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, gençlerin cilt yaşlanmasıyla ilgili endişe verici bir trendin olduğunu açıkladı.

Gençler hızlı yaşlanıyor

Prof. Dr. Çil, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sunulan raporun, Z kuşağının beklenenden daha hızlı yaşlandığını ortaya koyduğunu belirtti. Bu durumun, teknolojinin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artmasıyla ilişkilendirilebileceğini vurguladı.

Kötü alışkanlıklar ve estetik tercihler

Çil, gençlerin daha erken yaşlarda sigara ve alkol kullanmaya başlamalarının, cilt yaşlanmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti. Ayrıca, popüler kültürün etkisiyle estetik operasyon talebinin arttığını söyledi.

Sağlıklı yaşam önerileri

Gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, düzenli egzersiz yapma, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku düzenine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, estetik müdahalelerin erken yaşlarda uzun vadeli riskler taşıyabileceğini vurguladı.