Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler” isimli söyleşide, 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, akıllı şehirlerin yapı taşlarını ve bu şehirlerin sunduğu avantajları anlattı. Katılımcılar, şehirleşmenin tarihsel gelişimi ve akıllı şehirlerin modern toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi oldular.

Kuşadası’nda, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Akıllı Şehirler” isimli etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yüksel Yalova, akıllı şehirlerin tanımını ve bu şehirlerin toplumsal faydalarını detaylandırdı. Kuşadası Kent Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen söyleşide, katılımcılara akıllı şehirlerin insanlık tarihindeki önemini ve bu şehirlerde sağlanan yaşam kalitesini anlattı.

“Akıllı şehirler, akıllı insanlar tarafından kurulur”

Söyleşisinde, Prof. Dr. Yalova, akıllı şehirlerin temelinin akıllı bireylerden oluştuğunu vurguladı. Yalova, "Akıllı şehirler akıllı insanlar tarafından kurulur. Burada yaşayan bireyler, eğitim, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım ve kültür ile sanat faaliyetlerinden en üst düzeyde faydalanma imkanına sahiptirler" dedi.

Prof. Dr. Yalova, akıllı şehirlerin kültür ve sanat etkinlikleri açısından önemini de vurguladı. "Akıllı şehirlerde müzik ve edebiyat etkinlikleri çok önemli bir yer tutar. Bu tür kentler şair, müzisyen ve yazar sayıları ile de ön plana çıkar" şeklinde konuştu. Yalova, akıllı şehirlerin, kültürel zenginlikleri ve sanatsal faaliyetleri desteklemesinin yanı sıra, doğaya ve tarihî değerlere de saygı gösterdiğini belirtti.

Yalova, akıllı şehirlerin mimari gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. "Bir yandan nüfus ve yaşam alanı olarak genişlerken, diğer yandan doğaya, hayvanların doğal ortamlarına ve tarihe saygı gösterir. Bu nedenle mimari gelişimleri de çok önemlidir" dedi.

Söyleşi, Kuşadalılar tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Prof. Dr. Yalova’nın bilgi dolu konuşmasından etkilenerek, akıllı şehirlerin gelecekteki rolü ve potansiyeli hakkında derinlemesine bilgi edindiler.