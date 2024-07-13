Prof. Dr. Naci Görür nerede, ne zaman deprem olacağına ilişkin açıklama yapan uzmanlara sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili deprem uzmanları çeşitli illeri sayarak uyarılarda bulunuyor. Bilim insanları küçük ayrılıkların olacağını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bilim insanları arasında ufak tefek fikir ayrılığı olabilir bu işin doğasında vardır. Ancak görüyorum ki çok sayıda ilgisiz, bilgisiz, utanma duygusunu kaybetmiş, kendini bilmez insanlar kendilerinde bir hikmet varmış gibi deprem-toto oynuyorlar" diye yazdı.

Halkıma Duyuru: Dikkat ederseniz biliminsanlarımız hergün deprem öngörüsünde bulunmuyorlar ama kimi yerleri farkındalığı artırmak için zaman zaman söylüyorlar. Biliminsamları arasında ufak tefek fikir ayrılığı olabilr bu işin doğasında vardır. Ancak görüyorum ki çok sayıda… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 13, 2024

Moriwaki'yi eleştirmişti

Görür daha önce Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'yi eleştirmişti. Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” demişti.

Görür'den Murat Kurum'a: O illerimiz levha sınırında bulunuyor

Prof. Dr. Naci Görür,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sözlerine de yanıt verdi.

Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Kurum’un "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek" demişti.

Kurum’un belirttiği 11 ilin levha sınırında kaldığına dikkat çeken Görür, şu uyarıyı yaptı:

“6 Şubatta deprem geçiren o illerimiz levha sınırında bulunuyor. Arap, Anadolu ve Afrika Levhaları. Bu sınır daha milyonlarca sene levha sınırı olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir. Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satçı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz.”