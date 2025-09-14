Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgede risk taşıyan alanı işaret etti. Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın bazı bölümlerinin kırılmadığını ve artçı depremlerin devam ettiğini ancak bu hareketliliğin büyük bir deprem riski taşımadığını belirtti. Asıl tehlikenin Simav Fayı’nda olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, bu fayın 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek enerjiye sahip olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy, Sındırgı’nın güneyindeki 600 metrelik dağın içinde 20 kilometrelik fay hattının kırıldığını ve bu kırılmanın Sındırgı, Akhisar ile Demirci arasında doğu-batı yönlü olduğunu söyledi. Depremin 8 kilometre derinlikte ve 30 derece açıyla gerçekleştiğini ifade eden uzman, fayın yetersiz kırılan bölgelerinin artçılara neden olduğunu belirtti. Ancak bu artçıların Sındırgı için büyük risk oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Ayrıca Sındırgı’nın güneyindeki ikincil fay hatlarındaki depremlerin beş büyüklüğünde olabileceğini belirten Üşümezsoy, “Bu artçılar Sındırgı için tehdit değil, normal süreç” dedi.

Üşümezsoy, Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının enerjisini boşalttığını ancak Simav Fayı’nın kırılmadığını vurguladı. “Simav Fayı, enerji biriktirmiş ve 6.5–6.8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip” diyen Üşümezsoy, fayları ampul benzetmesiyle açıklayarak, Simav’ın hala risk taşıyan tek alan olduğunu söyledi.

Uzman, Simav’ın çok daha aktif bir fay hattı olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki yükselmenin fay düzlemi nedeniyle oluştuğunu ve tarih boyunca meydana gelen büyük depremlerle bugünkü topografyanın şekillendiğini belirtti. Ancak Üşümezsoy, riskin mevcut olduğunu ancak yakın gelecekte gerçekleşmesinin beklenmediğini ifade etti: “1970’ten 2025’e kadar geçen süre, bir lambanın yanıp sönmesi kadar kısa bir zaman dilimi. Bu yüzden Simav’da deprem eli kulağında bir durum değil.”