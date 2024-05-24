Sabah saatlerinde İzmir'de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Menderes ilçesi olarak belirlendi. Saat 09.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, yerin 3.41 kilometre altında gerçekleştiği tespit edildi.

Deprem Uzmanlarından Açıklama

Deprem uzmanları, İzmir ve çevresinin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bu tür sarsıntıların normal olduğunu belirtti. 3.2 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara yol açmadığı ve endişe edilecek bir durum olmadığı vurgulandı.

"Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Menderes'te meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD verilerine göre 3.2 büyüklüğünde ve 3,41 kilometre derinliğinde, Kandilli verilerine göre ise 3.5 büyüklüğünde ve 9.6 kilometre derinliğinde deprem gerçekleşti. Depremin dış merkez üssü Torbalı-Yeşilköy civarına denk geliyor. Bu depremin hemen kuzeyinde Kısıkköy ile Karaağaç arasında 12 kilometre uzunluğundaki Nifdağı segmenti yer alıyor. Bu fay çok uzun dönemdir deprem üretmeyen fay sınıfında değerlendiriliyor. Deprem aktivitesi düşük. Maksimum 6 büyüklüğe varan depremler üretebilir. TÜBİTAK kapsamında başlattığımız bir proje var. Afyon Kocatepe Üniversitesi, DEÜ ve Çukurova Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü bu proje kapsamında, bu yaz fayın deprem üretme potansiyelini belirlemek üzere hendek çalışmaları yürüteceğiz. 2025 yılı itibarıyla Nifdağı Fayı ile ilgili somut bilgilere ulaştığımızda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aşamada panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

Uzmanlar, deprem anında sakin kalmanın ve panik yapmamanın önemine dikkat çekiyor. Sarsıntı sırasında sağlam eşyaların yanında veya altında çök-kapan-tutun hareketinin uygulanması, deprem sonrası toplanma alanlarına gidilmesi gerektiği hatırlatılıyor.