İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "kentte istihdam üretilmesi ve dezavantajlı kesimlere yönelik politikalar geliştirilmesi" hedefi kapsamında bir dizi çalışma yürütülüyor. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan, özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılmasına olanak sağlayan iş birliği programı da yer alıyor. Bu programın devam etmesi için karar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onanan kararın ardından UNDP ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı.



İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, UNDP Sosyal İçerme ve Yönetişim Portföyü Yöneticisi Cem Bayrak, Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve UNDP İzmir Bölge Koordinatörü Güvenç Küçüktok katıldı. İş birliğinin yenilenmesi sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, devam eden "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar", "Yarının Köyleri", "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" ve "Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi" projeleri ile kadınlar ve gençler için yeni istihdam olanakları yaratılacak. Söz konusu projeler ile şimdiye kadar yaklaşık bin 400 kişiye ulaşıldı.



Yükselen işsizliğe karşı, farklı sektörlerden nitelikli personel yetiştirilmesini sağlamak için uluslararası iş birlikleri yapılarak kentte yeni istihdam oluşturulması ve iş yaşamına henüz katılamamış olan yurttaşlara nitelikli kurslar verilmesi için oluşturulan projeler, elde edilen deneyimlerin katkısıyla daha güçlü şekilde sürecek. Mesleki ve teknik eğitim kursları ile gerçek bir fabrika gibi işleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, bu alanda önemli çalışmalar yapıyor.

Meslek Fabrikası'nın kursları hakkında detaylı bilgi almak ve kurslara başvuru yapmak için "www.izbbmeslekfabrikasi.com" web adresi, "@ibbmeslekfabrikasi" kullanıcı adlı Instagram hesabı takip edilebilir.

