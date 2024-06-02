Informa Markets tarafından PROMASİAD’ın destekleriyle düzenlenen PROMOGIFT İstanbul’un hazırlıkları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 300 milyar liralık pazar büyüklüğüne sahip Türkiye promosyon sektöründe faaliyet gösteren ve çoğunluğu yerli üretici olan firmalar, kendilerine iç pazarda yeni satış noktaları yaratacak, alternatif ticaret kanalları oluşturacak ve ihracatlarını arttıracak fırsatlar için PROMOGIFT İstanbul 2024 fuarına odaklandı.

Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul’a 110’dan fazla firma ile yurt içi ve yurt dışından 6 binin üzerinde alıcının gelmesi bekleniyor.

Organizasyona katılacak sektör firmaları, dünyada üretimin ve ticaretin merkezi Avrasya Bölgesi’nin heyecan verici yeni pazarlarına ulaşabilecek, hem var olan tedarikçi ağını güçlendirecek hem de yeni tedarikçiler kazanabilecek, marka bilinirliklerini arttıracak, sektördeki en son trendleri yerinde keşfederek ürünlerini ve pazarlama stratejilerini buna göre şekillendirebilecek” diyen Fuar Direktörü Seda Bozkurt, PROMOGIFT İstanbul 2024’ün, sene sonuna kadar 1 milyar dolar ihracat hedefleyen promosyon sektörüne doğrudan ticaret katkısı sağlayacağını vurguladı.