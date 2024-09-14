Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Zengin, ülkemizde yaşlı nüfus oranının artışıyla birlikte prostat kanseri vakalarının da yükseldiğine dikkat çekti. Her yıl yaklaşık 25 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konduğunu belirten Zengin, 50 yaşından sonra düzenli PSA testi yaptırmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Prostat kanseri, özellikle ileri yaşlardaki erkeklerin karşı karşıya kaldığı ciddi bir sağlık sorunu olarak ön plana çıkıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Zengin, prostat kanserinin yaşlanan nüfusla birlikte daha da artacağını ve özellikle 70 yaş üzeri erkeklerde bu oranın yüzde 50'ye kadar çıktığını ifade etti. "Şu an fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor" diyen Zengin, 50 yaş üstü her erkeğin prostat taramalarını düzenli olarak yaptırması gerektiğini belirtti.

Prostat büyümesi ve kanser riski

Erkeklerde mesanenin hemen altında yer alan prostat bezinin yaşla birlikte büyüdüğünü ifade eden Zengin, bu büyümenin çoğu zaman iyi huylu olmasına karşın bazı durumlarda kanser gelişimine yol açabileceğine dikkat çekti. İdrar yapmada zorlanmaya neden olan benign prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi) ilaç veya endoskopik cerrahilerle tedavi edilebilirken, prostat dokusunda kanser gelişmesi daha ciddi bir risk taşır.

İleri evre prostat kanseri ölümcül olabilir

Prostat kanserinin genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Zengin, ancak geç fark edildiğinde ölümcül olabileceği uyarısında bulundu. Kanser organa sınırlı kaldığı sürece herhangi bir belirti vermeyebileceği için teşhisin zorlaştığını, bu durumun da hastalığın ileri evrede fark edilmesine yol açtığını ifade etti. İleri evre prostat kanserinin tedavi seçeneklerini kısıtlayabileceğini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini vurgulayan Zengin, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

PSA testi ve erken tanı hayat kurtarıyor

Op. Dr. Zengin, özellikle aile geçmişinde prostat kanseri bulunan erkeklerin 45 yaşından itibaren, olmayanların ise 50 yaşından itibaren düzenli olarak üroloji uzmanının takibine girmesi gerektiğini belirtti. Prostat kanseri taramalarının basit bir muayene ve kanda PSA (prostat spesifik antijen) testi ile yapılabildiğini, şüpheli durumlarda ise MRI ve biyopsi ile kesin teşhisin konulabileceğini ifade etti.