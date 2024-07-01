Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian’ın Türkiye operasyonunda üst düzey bir atama gerçekleşti. Prysmian Güney Avrupa Bölge CFO’su Daniele Mazzarella, Türkiye CEO’su olarak atandı. 24 yıldır Prysmian bünyesinde çalışmalarını sürdüren Daniele Mazzarella, Eylül ayı itibarıyla Prysmian Türkiye’nin yönetimini üstlenecek.İSTANBUL (İGFA) - 30.000'in üzerinde çalışanıyla 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Prysmian, Türkiye CEO pozisyonu için Daniele Mazzarella’yı atadı. Kapsayıcılık ilkesi ile farklı ekiplerle çalışmaktan keyif alan deneyimli isim, Prysmian’ın globaldeki güçlü pozisyonunu, Türkiye pazarında da güçlendirmeye devam etmek için çalışmalarını sürdürecek.

Mazzarella yeni göreviyle, geniş ürün yelpazesine sahip Prysmian Türkiye’nin sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

1996 yılında İtalya Bocconi Üniversitesi’nden mezun olan Daniele Mazzarella, 1997’de iş hayatına ilk adımını attı. 1997’de Thyssen Krupp Group’ta Kontrolör olarak görev alan başarılı isim, 1999’da Yönetim Raporlaması Kontrolörü olarak atandı. 2000 yılında Pirelli Kabel şirketinde Kıdemli Kontrolör olarak çalışan Mazzarella, 2005 yılında Prysmian SpA’de Lojistik Kontrolörü olarak göreve başladı. 2007 yılında Prysmian Finlandiya CFO’su, 2011 yılı sonrasında ise Prysmian Kuzey Amerika ve ardından 2018’de Prysmian Güney Avrupa Bölge CFO’su olarak çalışmalarını sürdürdü. Prysmian çatısı altında geçirdiği 24 yıllık deneyiminde farklı görevlerde yer alan ve 2018’den beri Prysmian’ın Güney Avrupa Bölge CFO’luğunu üstlenen Daniele Mazzarella, Eylül ayı itibarıyla Prysmian Türkiye CEO’su olarak başarılı çalışmalarını sürdürecek.

