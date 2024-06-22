Sony, PS5 kullanıcılarının Discord aramalarına doğrudan konsollarından katılabilmelerini sağlayacak önemli bir güncellemeyi duyurdu. Bu özellik, oyunseverler için büyük kolaylık sağlayacak.

PS5 Discord entegrasyonu gelişiyor

Sony ve Discord, geçen yıl uygulama için PS5 entegrasyonunu duyurmuştu. Ancak, PS5'lerinden bir Discord aramasına katılmak isteyen kullanıcılar, aramayı bir mobil cihaz veya bilgisayardaki Discord uygulaması aracılığıyla konsollarına manuel olarak aktarmak zorundaydı. Bugünkü duyuruyla birlikte, bu süreci kolaylaştıran bir güncelleme yayınlanıyor. Artık kullanıcılar, sadece PS5'lerini kullanarak Discord aramalarına katılabilecekler.

Güncelleme detayları

PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan resmi açıklamada, güncellemenin "önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacağı" belirtildi. İlk olarak Japonya/Asya PS5 sahipleri bu özelliklere erişecek, ardından Avrupa, Avustralya/Yeni Zelanda, Orta Doğu ve Amerika'daki kullanıcılar güncellemeyi alacaklar. Bu kademeli sunum, Sony'nin güncellemeyi sorunsuz bir şekilde yaymasını hedefliyor.

Discord'un diğer platformlarla entegrasyonu

Discord, PS5 entegrasyonunun ötesinde, Xbox oyun donanımında çeşitli şekillerde kullanılmak üzere Microsoft ile de ortaklık kurdu. Bu ortaklık 2022 yılında başladı ve Ağustos 2023'te Microsoft, kullanıcıların Xbox oyunlarını doğrudan Discord'a aktarmalarına izin verecek şekilde genişletildiğini duyurdu. Bu gelişmeler, Discord'un oyun merkezli yapısını daha da güçlendirme amacını gösteriyor.

Discord'un oyun odaklı yapısı

Discord'un PS5 deneyimini geliştirmesi, şirketin odağını çok amaçlı mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarma hedefinin bir parçası. Discord, oyuncular için bir iletişim biçimi olarak kullanılmasının yanı sıra, geliştiriciler için de oyuncularla iletişim kurmak adına önemli bir araç olmayı hedefliyor. Bu nedenle, oyun merkezli yapısını daha da güçlendirmek için adımlar atıyor.