PSG, son 5 maçındaki başarılı formuyla liderliğini sürdürürken, Manchester City Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını devam ettirmek için Paris'e geliyor.

Takımların lig performansı

Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain (PSG), son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek müthiş bir form grafiği sergiliyor. Bu başarılı serisiyle Ligue 1’de 46 puana ulaşan PSG, zirvede yer almayı sürdürüyor ve Avrupa'da da aynı ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Diğer tarafta, Premier League’in güçlü ekiplerinden Manchester City, ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi gruptan çıkmak ve yüksek performans sergilemek olan City, PSG karşısında alacağı iyi bir sonuçla hem gruptaki iddiasını sürdürecek hem de moral bulacak.

PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 22 Ocak 2025

22 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: tabii

tabii Stadyum: Parc des Princes

Parc des Princes Hakem: S. Marciniak