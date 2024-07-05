Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Psiko-Onkoloji Polikliniği'nin açılışı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Kutluhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, polikliniğin onkoloji hastalarına yönelik psikiyatrik ve psikolojik destek sağlayacağını belirtti.

Onkolojik rahatsızlığı olan hastaların psikolojik ihtiyaçlarının giderek arttığını vurgulayan Kutluhan, Türkiye genelinde bu alanda hizmet veren kurumların sayısının sınırlı olduğunu dile getirdi. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri olarak bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaklarını ifade eden Kutluhan, hastaların artık kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini ve tüm psikolojik desteklerini bu poliklinikten alabileceklerini söyledi.

Rektör Kutluhan ayrıca, polikliniğe yönelik bazı yanlış algıların olabileceğini ancak buraya gelen hastaların psikiyatrik hastalar olmadığını, onkolojik hastaların psikolojik destek alacakları bir birim olduğunu açıkladı. Psiko-Onkoloji Polikliniği'nin açılmasında emeği geçen Tıp Fakültesi Dekanı ve Psikiyatri Bölümü hocalarına teşekkür ederek, polikliniğin hayırlı olması temennisinde bulundu.