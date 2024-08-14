Depresyon tedavisinde genellikle terapi ve ilaçlar ön plana çıkarken, yeni bir araştırma beslenme ve egzersizin de depresyon semptomlarını azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Yaşam tarzı değişiklikleri depresyonla mücadelede güçlü bir müttefik

Fiziksel ve ruh sağlığının birbirini etkilediği bilinen bir gerçek. Ancak depresyon gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerine genellikle destekleyici bir rol biçiliyor. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu algıyı değiştirmeye aday. Araştırma, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarındaki değişikliklerin depresyon tedavisinde terapi kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın detayları

Çalışmada, hafif veya orta derece depresyon yaşayan 182 kişi iki gruba ayrıldı. Bir grup yaşam tarzı terapisi alırken, diğer grup bilişsel davranışçı terapi aldı. Yaşam tarzı terapisi, Akdeniz diyetine dayalı beslenme önerileri ve düzenli egzersiz yapmaktan oluşuyordu. Bilişsel davranışçı terapi ise, depresyonla ilişkili olumsuz düşünce ve davranışları değiştirmeyi hedefliyordu.

Umut verici sonuçlar

8 haftalık terapi sürecinin sonunda her iki grupta da depresyon semptomlarında belirgin bir azalma görüldü. Yaşam tarzı terapisi alanlarda semptomlarda %42, bilişsel davranışçı terapi alanlarda ise %37 azalma kaydedildi. Bu sonuçlar, beslenme ve egzersizin depresyon tedavisinde tek başına bile etkili olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar ne diyor?

Çalışmanın başyazarı Prof. Adrienne O'Neil, yaşam tarzı değişikliklerinin ruh sağlığı tedavisinde hak ettiği değeri görmediğini belirtiyor. O'Neil, bu çalışmanın iyi bir psikiyatrik bakımın merkezinde yaşam tarzı değişikliklerinin de yer alması gerektiğini gösterdiğini vurguluyor.

Gelecek çalışmalar

Uzmanlar, bu çalışmanın depresyon tedavisinde yeni bir sayfa açabileceğini ancak daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri ve terapinin birlikte uygulanmasının etkilerini inceleyen çalışmalar da yapılması planlanıyor.