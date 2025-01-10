Rize’de iki PTT çalışanının öldürülmesi üzerine açıklama yapan Posta İşleme Merkezi çalışanları bir araya gelerek “Yetkililer, kamu çalışanlarını koruyacak kapsamlı yasal ve fiziki düzenlemeleri ne zaman hayata geçirecek! Kaç can daha feda edilecek!” diyerek tepki gösterdi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, salı günü Rize Mermerdelen Mahallesindeki PTT Başmüdürlüğü binasına gelerek PTT çalışanları Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt’ı silahla öldürülmesinin ardından PTT çalışanları, İzmir Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya Birlik-Haber Sen İzmir Şube Başkanı Mehmet Zahter, Memur Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz, Enerji Bir Sen İl Başkanı Fatih Bozanlı, Büro Memur Sen Şube Başkanı Hakan Kılınçarslan’ın yanı sıra çok sayıda Posta İşleme Merkezi çalışanları katıldı. Yapılan açıklamada, İki PTT çalışanını öldüren sanık H.K.’nin daha önce de buna benzer yaralama olayına karıştığına dikkati çekilerek tanığın saldırı öncesine kadar neden dışarıda gezdiği soruldu.

"Tüm toplum derinden yaralanacak"

Basın açıklamasını okuyan Başkan Mehmet Zahter, “Daha üç gün önce Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı şahıs talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Okumuş ve Beyazıt, adı geçen cani tarafından şehit edildi. Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanları değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır. Faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkartılması ve bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanması için yetkililerin harekete geçmediğini bu olayda net olarak görüyoruz. Bakın, bu katil birçok sabıkası olmasına, daha iki yıl önce başka bir kamu çalışanını yaralamış olmasına rağmen dışarda nasıl gezebiliyor! Buna anlam veremiyoruz!” diyerek tepki gösterdi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Başkan Zahter, sürecin takipçi olacaklarını söyleyerek “Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Gün geçmiyor ki bir öğretmene, bir sağlık çalışanına, bir basın mensubuna, bir PTT çalışanına şiddet haberi duyulmasın. Yeter artık! Bıktık!” şeklinde konuştu.

Altı maddelik talep

Yaşanan süreçlerden sonra PTT çalışanlarının bazı istekleri de oldu. Çalışanlar, isteklerini şu altı maddede özetledi:

“Toplu sözleşme masasından, Kurum İdari Kurulu Toplantılarına, Kamu Personel Danışma Kurulu toplantıları başta olmak üzere her platformda dile getirdiğimiz; sadece kınama mesajları yayımlayarak veya tekil güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini ifade ettiğimiz, sorunların kök nedenlerine inilerek, şu önlemler mutlaka hayata geçirilmelidir:

1. PTT şubelerinde en az iki personelle çalışacak şekilde personel istihdamı yapılmalıdır.

2. Tüm PTT iş yerlerinde güvenlik görevlisi bulundurmak zorunlu hale getirilmelidir.

3. Kamu çalışanlarına yapılan şiddet olayları, katalog suçlar kapsamına alınarak en ağır cezaların verilmesi sağlanmalıdır.

4. Vatandaşın bilinçlendirilmesi için şiddetle ilgili kamu spotları

yaygınlaştırılmalıdır.

5. Ruhsatsız silah edinme ile ilgili caydırıcı cezalar devreye sokulmalıdır.

6. Kamuda şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımız, şehit statüsüne alınmalıdır.”