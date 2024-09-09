Adana’nın Yüreğir ilçesinde görevli bir PTT yetkilisine, zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Akıncılar PTT Şubesi’nde gişe ve büro amiri olarak görev yapan B.T., 24 Temmuz’da gözaltına alındı.

Şube kasasında para eksikliği tespit edildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A.’nın şube kasalarını kontrol ettiği ve Akıncılar PTT Şubesi’nde 807 bin 674 lira bulunduğunu belirlediği aktarıldı. Müdür R.A., bu paranın gerekli görevlilere teslim edilmediğini fark etti. Yapılan incelemede, B.T.’nin bu paranın 785 bin 560 lirasını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Sanığın ifadesi

İddianamede, sanık B.T.’nin parayı zimmetine geçirdikten sonra 400 bin lirasını geri ödediği belirtiliyor. B.T., ifadesinde, “Borçlarım vardı. Bir anlık düşünceyle 785 bin 560 lirayı kendi hesabıma gönderdim. Daha sonra pişman olarak 400 bin liralık kısmını kurumun hesabına iade ettim” şeklinde açıklamada bulundu.

Hukuki süreç başlatıldı

B.T.’nin zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması süreci, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürülecek.