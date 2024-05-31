PTT AŞ tarafından sunulan hizmetler çağın gereklerine göre yenileniyor ve bu doğrultuda yenilikçi adımlar atılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Vakıf Katılım arasında gerçekleştirilen protokol ile vatandaşlar Vakıf Katılım tarafından sunulan hizmetlere PTT iş yerlerinden kolayca ulaşabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıllık tecrübesi ile posta kargodan bankacılık hizmetlerine, lojistikten e-ticarete kadar birçok alanda ülkemizin dört bir yanındaki iş yerleri ile vatandaşlara hizmetlerini sunuyor.

Bu kapsamda hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen PTT AŞ, Vakıf Katılım ile iş birliği protokolü imzaladı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben’in katılımı ile düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni Ankara PTT Pul Müzesi’nde gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam eden PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Tahsilatları, Hesap Açma, Para Çekme / Yatırma gibi Vakıf Katılım hizmetleri PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebiliyor.

PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında konuşma gerçekleştiren PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT’nin kuruluşundan itibaren yenilikçi bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Şirketin, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ve teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak vatandaşlara en güncel ve kaliteli hizmeti sunmayı ilke edindiğini ifade eden Gülten, "Yenilikçi çözüm modelleriyle hizmet ağını sürekli genişleten Şirketimiz geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek faaliyetlerini sürdüren PTT’miz bulunduğu sektörlerde başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına da devam etmektedir. Bu noktada Şirketimiz ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Yakın zamanda Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen ve PTT’mizin de yer aldığı TAM ATM uygulaması bu vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Proje kapsamında Şirketimizin de aralarında bulunduğu 7 bankanın ATM’si tek çatı altında birleşti. PTT Ailesi olarak topluma fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarını karşılayan bu iş birliklerimize bugün bir yenisini daha eklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz¨ diye konuştu.