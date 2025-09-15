Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), İzmir’deki taşınmaz satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Menderes ve Urla ilçelerinde taşınmazlarını satışa çıkaran PTT, şimdi Bergama’daki mülkiyeti için ihale kararı aldı. Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi’nde bulunan arsa, açık ihale (kapalı teklif açık artırma) usulüyle 2 Ekim 2025 tarihinde satılacak.

Bergama’daki arsanın detayları

Satışa çıkarılan taşınmaz, Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi sınırlarında yer alıyor ve 519,66 metrekare yüzölçümüne sahip. İhale, PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek ve muhammen bedeli 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 150 bin TL olarak duyuruldu.

Satışın yöntemi ve ihale süreci

Arsa, açık ihale yöntemiyle satışa sunulacak. Katılımcılar kapalı teklif verip, ihalenin sonunda en yüksek teklif açık artırma ile belirlenmiş olacak. Bu yöntemle, taşınmazın gerçek piyasa değerine ulaşması hedefleniyor. PTT yetkilileri, ihale sürecinin şeffaf ve adil şekilde yürütüleceğini belirtti.

PTT’nin İzmir’deki diğer satışları

Bergama’daki taşınmaz, PTT’nin İzmir’deki üçüncü satış hamlesi oldu. Daha önce Menderes ilçesindeki taşınmaz 90 milyon TL’den, Urla’daki taşınmaz ise 64 milyon TL’den satışa çıkarılmıştı. Bu satışlar, PTT’nin elindeki gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve şirket kaynaklarının artırılması stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bölgenin önemi ve yatırım potansiyeli

Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi, özellikle sanayi ve tarım alanlarıyla dikkat çekiyor. Arsaya yatırım yapacak kişiler için hem konut hem de ticari alan potansiyeli bulunuyor. Uzmanlar, bu tür ihalelerin gayrimenkul piyasasında hareketlilik yarattığını ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ifade ediyor.