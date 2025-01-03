PTT AŞ, 3 Ocak 2025 tarihinde “Atatürk ve Cumhuriyet-3” temalı yeni resmi posta pullarını piyasaya sürdü.

Toplamda 175 TL bedelle satışa sunulan pullar, 26x36 mm boyutunda ve Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinde ile PTT AŞ’ye ait https://www.filateli.gov.tr/ internet sitesinde satışa sunuluyor. Bu özel pullar, Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurulmasındaki önemli rolünü yücelten birer hatıra niteliği taşıyor. Filateli meraklıları ve tarihseverler için eşsiz bir koleksiyon parçası olarak dikkat çeken bu pullar, Cumhuriyetimizin değerlerini yansıtan anlamlı bir sembol olarak ilgiyle bekleniyor.